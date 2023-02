L’ex opinionista di Uominie Donne Karina Cascella ha risposto alle critiche dopo alcune stories social con dei cerotti sugli occhi.

In tanti la ricordano nel salotto di Uomini e Donne come opinionista. Oggi, però, Karina Cascella ha cambiato radicalmente settore e lavora nella ristorazione e ha un suo locale. Sui social, però, è sempre molto seguita e, spesso, come in questo caso, criticata. La donna si è mostrata con dei particolari cerotti appena sopra agli occhi a seguito di un intervento estetico generando non poche polemiche.

Karina Kascella: le foto e le critiche

“Ma accettarsi per come si è no? E basta con le risposte ‘ma se fa stare meglio perché no’”. Inizia così una serie di stories da parte di Karina Cascella dopo essersi mostrata con dei cerotti sopra agli occhi a seguito di quello che sembra essere stato un intervento estetico alle palpebre, forse di blefaroplastica.

L’ex volto di Uomini e Donne ha quindi replicato alle critiche dell’utente e, crediamo, di tanti altri: “No, io non dico che mi fa stare meglio. Io dico serenamente e sinceramente che dal momento che posso e ne ho voglia e mi fido del mio chirurgo lo faccio punto e basta! Senza star lì a giustificarmi di un bel niente”.

E ancora: “Non mi piacciono e mie palpebre? Le modifico. Semplice. Non accetto le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico. Più chiaro di così penso sia difficile. E se a te o ad altri non sta bene il mio pensiero, dormirò, mangerò e vivrò ugualmente”.

Nelle stories successive, la Cascella ha anche indossato gli occhiali per “far contenti” alcuni seguaci ma allo stesso tempo ha aggiunto: “Io sono libera e quindi faccio ogni volta quello che mi va di fare. Più semplice di così”.

Di seguito, invece, un post precedente pubblicato dalla donna su Instagram del giorno del suo compleanno:

