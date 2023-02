Malore per l’allenatore del Tottenham Antonio Conte: il tecnico costretto a fermarsi a causa di dolori addominali che lo hanno costretto ad un ricovero.

Antonio Conte ha regolarmente partecipato al match che si è tenuto pochi giorni e che è valso alla squadra del Tottenham le vittoria sul Preston North End. Il tecnico, però, aveva lasciato al suo vice Cristian Stellini il compito di parlare con i giornalisti prima e dopo la partita. Sembrava essere tutto sotto controllo, ma nelle ultime ore il Tottenham ha emanato un comunicato in sui si annuncia il ricovero in ospedale di Conte per l’asportazione della cistifellea.

Antonio Conte, stop forzato

“Antonio recentemente si è sentito male, accusando forti dolori addominali. In seguito a una diagnosi di colecistite, oggi verrà sottoposto ad intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea – si legge nel comunicato – . Ritornerà dopo un periodo di recupero. Tutti al club gli augurano una pronta guarigione”.

Antonio Conte, dunque, non accompagnerà la sua squadra nelle prossime sfide di campionato, ma dovrà attendere il periodo di recupero prestabilito dai medici per tornare a lavorare.

Tanti i messaggi di incoraggiamento e solidarietà da parte dei tifosi del Tottenham.

Riproduzione riservata © 2023 - DG