Billy Costacurta e Martina Colombari ripercorrono il loro amore e raccontano com’è nata una storia lunga ventisette anni.

Tra le coppie del mondo dello sport più affiatate, Billy Costacurta e Martina Colombari rappresentano una vera e propria certezza. Insieme da ventisette anni, si sono concessi per una intervista al Corriere della sera cui hanno raccontato com’è nato il loro amore. Ai tempi, lei, ex Miss Italia, usciva da una relazione con Alberto Tomba, mentre lui era reduce da una separazione.

Billy Costacurta, com’è nato l’amore con la colombari

“Un amico comune, Piero Gaiardelli, sembrava essere al telefono con Martina Colombari. Gli ho strappato il telefono di mano e ci siamo brevemente parlati – ha ricordato l’ex calciatore del Milan parlando del primo incontro con l’attuale moglie – . Trascorrono pochi giorni e arriva la settimana della moda. Io e Christian Panucci una sera piombiamo al ristorante con sette modelle e al tavolo accanto ci sono Martina, con la mamma e la zia“.

E, proprio la mamma della Colombari, ha avuto un ruolo in quella serata. “Mia mamma lo indica e fa ‘ma lui è quel bel giocatore del Milan?'”, ha raccontato Martina che, qualche sera più tardi ritrovò Billy ad una sfilata di Armani.

Da lì è iniziato l’amore, ma ai tempi lei non ebbe vita facile con le altre mogli dei calciatori. “Molte erano le compagne di, io avevo già un nome e la mia vita. Faticavano a rivolgermi la parola e all’epoca ci rimanevo male – ha ricordato la ex Miss Italia, mentre Costacurta ha aggiunto – Alcune erano amiche della mia ex moglie […]c’era una dinamica per cui fosse scontato che diventassero sue nemiche“.

