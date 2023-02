Marco Mengoni si prepara per salire sul palco del Festival di Sanremo 2023 come super favorito e ricorda la sua prima volta all’Ariston.

La carriera di Marco Mengoni è iniziata a X Factor e, ai tempi, nemmeno lui credeva di poter diventare una star della musica. Dal talent show di Sky Uno, poi, il cantante venne catapultato sul palco del Festival di Sanremo, quando ancora lui aveva forti dubbi sul suo talento. Nel 2013, invece, vinse la gara canora con L’essenziale. “Il 2012 era stato un anno pieno di cambiamenti. Avevo cambiato manager. Io e Marta (Donà, ancora con lui oggi ndr) eravamo giovani e nessuno credeva in noi”, ha raccontato lui in una intervista per il Corriere della sera.

Marco Mengoni, il successo e Sanremo

“Mi davano per spacciato e finito. È stato strano a Sanremo, mi sembrava di combattere contro tutto – ha ricordato – . Poi piano piano, sera dopo sera, ho visto che qualcuno mi tornava vicino. Io stesso però mi tiravo schiaffi perché non credevo di poter reggere una carriera. Avevo dubbi, stavo per iscrivermi di nuovo all’università sapendo che la musica sarebbe rimasta nella mia vita ma in altro modo. La vittoria mi ha svegliato dai miei stessi dubbi”.

E, tra una settimana, Mengoni torna a Sanremo per la terza volta come super favorito con la canzone Due vite. Il fatto di essere considerato uno dei possibili vincitori della 73esima edizione del Festival, però, non gli crea fastidio.

“Un po’ mette pressione… Nonostante questo vorrei divertirmi e non pensare al sabato – ha commentato – . Fortunatamente nella mia carriera ho già una statuetta con il leone, l’unico premio che tengo in studio… Se si vince bene, sennò, come diceva qualcuno, l’importante è partecipare”.

Di seguito un post social del cantante.

