Qual è il significato della canzone Due vite di Marco Mengoni? Il brano è un invito a vivere e godersi realmente ogni momento.

A distanza di dieci anni dalla sua ultima partecipazione, Marco Mengoni torna al Festival di Sanremo 2023 con il brano: Due vite. La canzone, che tra gli autori vede lo stesso artista, è “un invito a vivere e godersi realmente ogni momento“, anche quello più noioso.

Scoprite di seguito il significato e il testo della canzone.

Due vite di Marco Mengoni: il significato della canzone

Due vite è la canzone con cui Marco Mengoni si presenta in gara al Festival di Sanremo 2023. Sono trascorsi dieci anni dalla sua ultima partecipazione alla kermesse musicale, quando ha trionfato con il brano L’essenziale.

Il nuovo pezzo sanremese è stato scritto da lui stesso con Davide Petrella e Davide Simonetta, mentre la produzione è stata affidata a E.D.D. e Simonetta.

Si tratta di una ballad che non presenta una struttura classica, sia dal punto di vista strumentale che da quello vocale, ma che non si discosta troppo dal solito stile dell’artista.

Per quanto riguarda il significato di Due vite, è stato lo stesso Marco Mengoni a spiegarlo: “Due vite parla di rapporti, mettendo al centro la relazione più intima, quella con se stessi. Una relazione che si costruisce grazie alle diverse esperienze e vite che attraversiamo nel corso della nostra esistenza. È un invito a vivere e godersi realmente ogni momento, da quelli di noia anche solo apparente ai sentimenti più accesi, come fosse l’ultimo istante a nostra disposizione. È un viaggio fatto di incontri che guardano sia dentro di noi che fuori, agli altri, e che racconta di come sia solo il nostro inconscio a custodire la reale verità del sentimento che stiamo vivendo“.

Due vite di Marco Mengoni: il testo

Come vuole la tradizione, il testo di Due vite di Marco Mengoni e di tutti gli altri brani in gara al 73esimo Festival di Sanremo saranno resi pubblici dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola il 31 gennaio 2023. Per il primo ascolto, invece, dovremo aspettare l’inizio della kermesse musicale.

