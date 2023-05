La Repubblica Ceca cambia nome: da oggi in poi si chiamerà Czechia. Per quale motivo il Governo ceco ha preso questa decisione?

Da Repubblica Ceca a Czechia è un attimo: il Governo ceco ha deciso di cambiare nome. Il motivo? Per evitare distorsioni ed errori ortografici come già accaduto in passato. Da oggi in poi, per indicare il paese si utilizzerà un nome che ha diverse declinazioni in base alla lingua con cui viene pronunciato.

La Repubblica Ceca cambia nome: si chiamerà Czechia

La Repubblica Ceca, strano ma vero, cambia nome: da adesso in poi si chiamerà Czechia, Cechia in italiano. Ovviamente, questa piccola modifica non andrà a cambiare le bellezze del territorio, che continueranno ad essere meravigliose come sempre. A prendere questa decisione sono stati il presidente e il premier cechi insieme ad altri politici locali. La scelta di apportare questo cambiamento è legata al fatto che il nome Repubblica Ceca “è troppo lungo e ingombrante“.

Lubomir Zaoralek, ministro degli Esteri, ha spiegato che il Governo è arrivato a questa conclusione dopo che in passato ci sono state diverse distorsioni ed errori di ortografia. Pertanto, i politici cechi hanno chiesto all’Onu di includere nei suoi database l’equivalente corretto del nome del Paese nelle diverse lingue ufficiali.

“Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. Queste parole per accogliere e condividere con tutti voi una trasformazione, un cambiamento: il nostro. Noi siamo sempre noi, il popolo ceco che ormai conoscete, i cibi prelibati che trovate nelle nostre cittadine, le avventure outdoor nella natura, la nostra cultura, le tradizioni, i Palazzi, le dimore storiche, i Castelli e il nostro vasto Patrimonio Unesco, che vi invitiamo a conoscere e visitare. La Czechia non cambia, il suo nome sì“, ha dichiarato il Governo.

Quando utilizzare Repubblica Ceca e quando Czechia?

E’ bene sottolineare che il nome ufficiale resterà sempre Repubblica Ceca, ma i politici consigliano di chiamare il paese Czechia nei casi concessi. “Raccomandiamo di usare una sola parola nelle situazioni in cui non è necessario usare il nome formale del Paese: in eventi sportivi o ai fini di marketing ad esempio“, hanno dichiarato. Ovviamente, il nuovo nome ha declinazioni diverse in base alla lingua. In italiano, ad esempio, è Cechia, mentre in francese è Tchequie e in inglese resta Czechia.

