Storica voce della musica italiana, Marco Masini ha saputo regalare mille emozioni al pubblico, ma dove vive? Vediamolo insieme!

Uomo riservato e affascinante, il cantante Marco Masini è un toscano Doc. Vive in provincia di Firenze, non sappiamo con precisione dove, ma la sua casa è davvero affascinante. Pensate che, da quello che lui mostra sui suoi social, ha anche un bellissimo pianoforte e un giardino meraviglioso. Siete curiosi? Vediamo dove vive l’Uomo Volante!

La casa di Marco Masini

I colori dominanti nella casa di Marco Masini, vanno dal bianco al grigio. Arredata in stile moderno e fresco è un ambiente accogliente nel quale le note del suo pianoforte possono riecheggiare indisturbate. Il gusto per l’arte del cantante si può notare anche dal bassorilievo appeso alla parete, che sembra quasi evocare la meraviglia della Grecia antica. Non mancano i cuscini a rendere più confortevole il divano che è pronto ad accoglierlo dopo una lunga giornata di lavoro.

La cucina

Bianca, moderna e confortevole, la cucina di Masini è uno spazio attrezzato ad ogni evenienza. È pronta a far fronte a tutte le necessità dell’artista, a riscaldargli la pancia e il cuore ed è dotata di ogni confort possibile. Possiamo notare una cappa molto moderna, mestoli di tutti i tipi e la posizione degli oggetti rivela quanto l’artista sia ordinato e meticoloso.

Nella stanza è presente un tavolo di vetro, adatto per consumare cene e pranzi da solo o in compagnia.

Il giardino

Nella sua casa c’è un posto magico: un bel giardino in cui riposarsi o svolgere attività di fai da te.

È perfetto nelle giornate d’estate, è un luogo dolce e tranquillo in cui il cantante può dedicarsi alle attività più disparate. Provate ad immaginarlo nel patio, in una sera d’estate in cui la brezza soffia calda e soave, a scrivere nuove canzoni per la gioia di tutti i suoi fan.

Riproduzione riservata © 2023 - DG