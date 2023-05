Qual è il significato della canzone Heart of Steel di Tvorchi? Il brano rappresenta l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2023.

Dopo la vittoria dello scorso anno con il brano Stefania della Kalush Orchestra, l’Ucraina si è presentata all’Eurovision Song Contest 2023 con la canzone Heart of Steel di Tvorchi. Il duo ha portato in scena un brano da pelle d’oca: vediamo il testo e il significato.

Heart of Steel di Tvorchi: il significato della canzone

Heart of steel è la canzone con cui i Tvorchi, duo musicale formato da Andrii Hutsuliak e Jimoh Augustus Kehinde (in arte Jeffery Kenny), partecipano all’Eurovision Song Contest 2023 come rappresentanti dell’Ucraina. Il titolo del brano richiama l’acciaieria Azovstal di Mariupol, colpita dall’esercito russo durante i bombardamenti. Allo stesso tempo, però, il cuore d’acciaio è quello del popolo ucraino, che da oltre un anno sta combattendo una stupida guerra voluta dalla Russia.

“Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

‘Cause I got a heart of steel.

(Non importa quello che dici

Non importa come ti senti

Togliti di mezzo

Perché ho un cuore d’acciaio)“.

Heart of steel, come dichiarato da Tvorchi, racconta dei rischi di una probabile guerra nucleare e di come il popolo ucraino stia facendo il possibile per evitare un disastro che andrebbe a colpire tutta Europa. Nella versione che il duo ha portato in gara all’Eurovision Song Contest 2023 è stato aggiunto un verso in lingua ucraina: “Nonostante il dolore continuo la mia lotta. Il mondo è in fiamme, ma bisogna agire“. Il riferimento, ovviamente, è alla guerra voluta da Vladimir Putin che, iniziata il 24 febbraio 2022, non è ancora finita.

Ecco il video di Heart of Steel di Tvorchi:

Heart of Steel: il testo della canzone

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know…

