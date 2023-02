Si potrebbe definire un rapporto a tuttotondo quello che sembra sia nato tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. I due, pizzicati insieme più di una volta, sembrano ora condividere più di una semplice passione per lo sport e per la città di Milano, dove sono stati visti dai pararazzi.

Come anticipato, tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sarebbe “un amore” a 360°. A confermare le prime indiscrezioni arrivate da Chi sul flirt è stato ancora lo stesso settimanale che avrebbe trovato l’indizio decisivo che confermerebbe come la relazione stia andando avanti a gonfie vele.

Infatti, l’ultimo capitolo della love story che si è aggiunto in queste ore, vede l’ex Velina immortalata a Milano mentre si dirige verso un prestigioso tennis club insieme a due coach d’eccezione.

Di chi si tratta? Di Alessandro Bega e Marco Giulisano. Non vi dicono nulla? Chi, infatti, spiega: “Due atleti molto cari a Matteo (Berrettini ndr) perché uno (Giulisano) è l’assistente del suo allenatore, l’altro perché è l’allenatore della sua ex, Ajla Tomljanović”.

In loro compagnia, e della Satta, anche Maddox, il figlio che la modella ha avuto da Kevin Prince Boateng, e l’amica Valentina Marotta con la figlia.

Insomma, la passione per il tennis e la nuova compagnia sembrano confermare come la relazione con il professionista italiano proceda molto bene.

Di seguito anche un vecchio post Instagram di Chi con lo scoop sulla nuova coppia:

