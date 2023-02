Sfogo piuttosto chiaro di Al Bano sul passato con Romina Power ma anche sull’attualità con Loredana Lecciso. Le parole.

Due donne, su tutte, sono state parte importante della vita del noto cantante Al Bano. Parliamo di Romina Power e di Loredana Lecciso per le quali l’artista di Cellino San Marco ha speso alcune parole a Novella 2000 chiarendo anche il rapporto avuto e attuale con le due.

Al Bano: le parole su Romina Power e Loredana Lecciso

Romina Power Albano Carrisi

“Con Romina non c’è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece”, ha affermato Al Bano parlando a Novella 2000 come riportato da diversi media. “Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto. E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima”, ha aggiunto facendo riferimento al primo matrimonio e ai quattro figli avuti con la Power.

Poi, passando all’attualità con la Lecciso: “Loredana è stata una sferzata di primavera in un periodo difficile della mia vita, la mia casa era spoglia, con lei sono arrivati due fantastici figli che amo e seguo esattamente come gli altri”.

Anche dalla Lecciso, il cantante ha avuto due figli: Jasmine e Albano Junior detto Bido. I due sono felici e ormai da vent’anni stanno insieme e hanno superato anche diversi momenti di down con la donna che, di recente, ha deciso di mettere da parte l’ambizione di una carriera televisiva che l’aveva vista protagonista anche di alcuni reality, e di dedicarsi al 100% alla famiglia.

Di seguito un vecchio post Instagram che riguarda i due cantanti:

