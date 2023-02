Alta tensione al GF Vip con Antonella Fiordelisi scatenata contro i compagni della Casa. A farne le spese Luca Onestini e Milena Miconi.

La situazione delicata con Edoardo Donnamaria deve aver destabilizzato, e non poco, Antonella Fiordelisi che in queste ore al GF Vip ne ha avuto davvero per tutti. A pagarne dazio maggiormente Luca Onestini e Milena Miconi…

GF Vip: Antonella Fiordelisi ne ha per tutti

Antonella Fiordelisi

Il primo scontro di queste ore è arrivato tra Antonella Fiordelisi e Milena Miconi. Tema caldo: le nomination. “Tu dai peso solo alle nomination a quanto pare. Ti vorrei ricordare che questo programma è fatto di nomination, si gioca, è questo il gioco! Qual è il problema di essere nominati?”, ha detto la Miconi alla più giovane ragazza.

“A me non interessa il gioco, dico quello che penso. Non mi interessa uscire domani. Le persone non la pensano sempre come te. E allora cosa ci stai a fare qui?”, ha replicato la Fiordelisi.

A sua volta Milena ha aggiunto chiudendo la vicenda (forse): “Tu te la prendi con me perché parlo con persone che non sopporti”.

Ancora peggio, però, è andata a Luca Onestini. Anche in questo caso, il ragazzo se l’è dovuta vedere con un gesto molto particolare di Antonella. La ragazza è andata su tutte le furie per l’ennesima volta ed è stata vista cacciare proprio Onestini dal confessionale, per entrare al suo posto e scagliarsi contro il gruppo. “Mi avete stufato, parlate di altro!”, ha tuonato la donna.

Il resto del gruppo, assistendo al fatto, ha commentato: “Ma ti ha cacciato fuori?”.

Sui social, proprio questa scenetta ha generato tantissime polemiche tra chi ha trovato l’atteggiamento di Antonella eccessivo e “da pazzi” e chi, invece, ha approvato dicendo: “Peccato che non ti abbia mandato via dalla casa direttamente”.

Di seguito anche un post Twitter di un utente col gesto verso Luca:

La faccia di Luca onestini cacciato dal confessionale perché Antonella doveva entrare. IO STO A MORÌ ✈️✈️✈️ #oriele #gfvip

pic.twitter.com/x3bKIx288B — caffelatte (@trashstellare) February 1, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG