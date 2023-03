La relazione tra Blasi e Bastian si fa seria e Chiara Ferragni si mostra provata sui social: cosa è successo nel mondo del gossip questo weekend.

Dalle foto tra Ilary Blasi e il fidanzato Bastian che ufficializzano la loro relazione alle lacrime di Chiara Ferragni su Instagram, passando per Edoardo Donnamaria fuori dalla casa del GF Vip con un megafono. Ecco cosa è successo questo weekend nel mondo del gossip.

Il gossip del weekend

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian ormai si è fatta serie. La showgirl ha condiviso su Instagram delle foto insieme al fidanzato e ormai i due non si nascondo più. Gira anche voce che questo weekend sia stato il momento delle presentazioni ai figli dei lei…

Se alcuni condividono sui social i momenti felici di coppia, altri condividono sfoghi e lacrime. Chiara Ferragni si è mostrata su Instagram particolarmente provata, per ciò che ha dovuto sopportare nelle ultime settimane pre e post Sanremo. A causa delle condizioni di salute di Fedez, ha dovuto essere forte per tutti e due, e il Festival, ammette, è stato durissimo.

Spostiamoci nella casa del GF Vip: Edoardo Donnamaria, squalificato nell’ultima puntata, si è presentato fuori dalla casa con un megafono e un messaggio per Antonella Fiordelisi: “Mi hai fatto impazzire, mi manchi”. La ragazza, neanche a dirlo, è scoppiata in lacrime, più innamorata che mai.

Paola Caruso a Verissimo e lo sfogo di Ludovica Valli

Nella puntata di domenica di Verissimo è stata ospite Paola Caruso e ha parlato nuovamente delle condizioni di salute del suo piccolo Michele. La donna non è riuscita a trattenere le lacrime parlando della sua storia e la stessa Silvia Toffanin era visibilmente provata e commossa.

Un altro sfogo su Instagram, questa volta da parte di Ludovica Valli, che si è sfogata con i suoi fan sulla difficoltà di essere mamma e influencer allo stesso tempo, a causa di alcune critiche per un video postato sui social che ritraeva sua figlia.

Sempre a Verissimo, poi, Anna Pettinelli si è raccontata alla Toffanin, svelando anche che in questo periodo della sua vita non è sola. L’opinionista ha rivelato di avere una frequentazione, ma che è presto per parlare di fidanzamento. Ha poi parlato anche della sua storia finita con l’ex Stefano Macchi.

