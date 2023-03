Dopo le critiche ricevute, Ludovica Valli ha voluto parlare con i fan spiegando la sua posizione tra l’essere mamma e fare l’influencer.

Sempre molto spontanea nel raccontare la sua quotidianità, Ludovica Valli si è trovata spesso a fare i conti con molto critiche per l’esposizione dei figli considerata da alcuni utenti social eccessiva. La donna, ex volto di Uomini e Donne e influencer, anche di recente era stata attaccata per un filmato in cui la sua figlia più grande allattava un bambolotto. In queste ore, la ragazza ha voluto confrontarsi con i followers spiegando come sia complicata la sua posizione.

Ludovica Valli, mamma e influencer

Come anticipato, Ludovica Valli si è sfogata sui social in merito all’essere mamma e influencer. Un “doppio ruolo” che la vede, spesso, essere oggetto di aspre critiche. In modo particolare la donna parla di frequente del tema figli e bambini affrontando anche le domande e le richieste dei seguaci.

Non sempre, però, la donna ha riscosso pieno consenso ed è anche per questo, forse, che nelle ultime stories ha spiegato, di fatto, di “non essere perfetta”.

“Fare la mamma è un mestiere meraviglioso ma è anche quello più difficile”, ha esordito la Valli. “Anche se su Instagram sembra che tutto sia semplice, in realtà non è così. Noi influencer siamo persone umane e proprio per questo anche noi sbagliamo. Nessuno è perfetto”.

Madre di Anastasia e del piccolo Otto Edoardo, l’influencer ha quindi sottolineato come non sia sempre tutto facile e rose e fiori. La donna ha spiegato comunque che occuparsi e fare crescere i suoi figli è una delle soddisfazioni più grandi della sua vita.

Di seguito il post Instagram con cui aveva annunciato l’arrivo del piccolo Otto Edoardo:

