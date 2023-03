Tanta umanità ma anche un pizzico di imbarazzo, quantomeno nel pubblico. L’ultima puntata di ‘C’è Posta Per Te‘ è stata un turbinio di emozioni anche per merito del super ospite Gerry Scotti che, invitato da Maria De Filippi, è stato accanto ad un ragazzo che raccontava la sua storia. Il conduttore ha rivelato un particolare aneddoto che lo accomuna all’amica presentatrice e che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nel corso della storia a cui ha preso parte anche Gerry Scotti a C’è Posta Per Te, c’è stato un momento di fortissima emozione ma che, allo stesso tempo, ha destabilizzato un po’ il pubblico e i telespettatori.

Infatti, il conduttore ha raccontato un aneddoto relativo alla morte della madre quando delle persone gli si erano avvicinate chiedendo un autografo. Si tratta di un episodio praticamente identico a quello vissuto da Maria De Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo e che avevava fatto molto discutere anche perché avvenuto in diretta tv nazionale.

“Quando è morta mia mamma, lei è morta 30 anni fa. Io sono andata a trovarla, ero già ‘Gerry Scotti’. Quasi tutte le persone che andavano a trovare i loro cari, venivano pure a trovare mia madre. Volevano l’autografo da me”, ha detto Gerry piangendo. “Dopo un po’ mi sono innervosito. C’è stato un momento in cui volevo dire ‘No, non lo faccio’. Poi dopo ho pensato: ‘Mia madre cosa vorrebbe’. E allora …”, ha concluso il conduttore.

L’episodio raccontato ha scatenato diverse reazioni nei telespettatori e utenti social che hanno subito ricordato quanto avvenuto a Maria De Filippi nei giorni della camera ardente pubblica del marito Costanzo.

Va specificato che la puntata di C’è posta per te è registrata e, con ogni probabilità, è stata girata prima della scomparsa del giornalista e conduttore televisivo. Ad ogni modo, però, l’aneddoto di Scotti è stato da brividi…

Di seguito anche il racconto del presentatore nel corso di C’è Posta Per Te:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram