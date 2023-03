Non un semplice flirt. Ilary Blasi e Bastian fanno sul serio. In queste ore, dopo le foto insieme, potrebbe essere stato tempo di presentazioni.

Da una parte Totti e Noemi, dall’altra anche Ilary Blasi e Bastian. Se per l’ex capitano della Roma si era capito che il nuovo amore era decisamente serio, adesso anche per la conduttrice le cose sembrano andare nella stessa direzione. In queste ore la presentatrice ha condiviso sui social le prime foto ufficiali di coppia con il nuovo compagno ma pare si sia spinta anche oltre…

Ilary Blasi, le foto con Bastian e le presentazioni

Ilary Blasi

Come detto, Ilary Blasi e il suo Bastian fanno sul serio. Non un semplice flirt a giudicare dalle primissime foto ufficiali insieme condivise dalla donna su Instagram in occasione del compleanno del suo nuovo e fidanzato.

La donna ha pubblicato sulle stories una vera e propria carrellata di immagini con baci, abbracci ed evidente tanto amore. Ma ora ci sarebbe anche di più.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano i due avrebbero anche fatto un passo più importante: le presentazioni ai figli di lei. La regina del gossip ha ricevuto diverse voci su avvistamenti di Bastian a casa di Ilary insieme ai figli e anche in un centro commerciale di Roma. I due avrebbero trascorso un pomeriggio tutti insieme in famiglia. Una presentazione ufficiale a tutti gli effetti.

Prima, a quanto pare, Bastian sarebbe “passato” dalle amiche di lei e dalle sorelle. Solo dopo ci sarebbe stato il “pass” per la famiglia e, nello specifico, i figli, Cristian, Chanel e Isabel.

A quanto pare, quindi, anche la showgirl ha trovato davvero un nuovo amore ed è pronta a ricominciare la sua vita.

Di seguito anche alcuni post Instagram dei fan con gli scatti pubblicati dalla conduttrice nelle sue stories:

