Dopo la squalifica dal GF Vip, Edoardo Donnamaria ha deciso di fare una dolce dedica col megafono ad Antonella. Ecco le reazioni.

Torna a far parlare di sé Edoardo Donnamaria e questa volta lo fa a seguito della squalifica ricevuta al GF Vip. Il ragazzo, protagonista nel corso degli ultimi mesi del reality per la storia, molto discussa, con Antonella Fiordelisi, si è presentato all’esterno della Casa col megafono per parlare “alla sua lei”…

Edoardo Donnamaria, dedica col megafono ad Antonella al GF Vip

Edoardo Donnamaria

Come detto, a poche ore dalla squalifica ricevuta dal GF Vip, Edoardo Donnamaria è tornato, a suo modo, nella Casa. Per la precisione all’esterno delle mura dove ancora abitano i concorrenti del reality. Il motivo? La voglia di farsi sentire dalla “sua” Antonella.

Il volto di Forum si è presentato con un megafono all’esterno della dimora dei Vip e ha urlato: “Antonella mi manchi”. All’interno della Casa ecco quindi Luca Onestini, Giaele De Donà e Oriana Marzoli rendersi subito conto della presenza dell’ex compagno. Proprio i tre hanno immediatamente avvisato la Fiordelisi che urlando è uscita fuori in giardino per sentire il giovane.

Donnamaria ha proseguito: “Mi manchi! Antonella mi hai fatto impazzire ma mi manchi”.

La ragazza, emozionatissima per la dedica e il gesto, ha iniziato a piangere dicendo di amare il ragazzo. La regia, ad un certo punto, però, ha censurato alcuni commenti alzando la musica della Casa e togliendo poi l’audio, anche se non è stato compreso il motiov.

Successivamente, Antonella ha spiegato meglio le sue sensazioni e si è praticamente rivolta a lui. “Grazie amore, grazie per essere venuto. È stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire”, ha detto.

“Spero che tu sia più forte di me, perché io mi sento debole senza di te adesso. Pensami sempre perché io lo faccio ogni minuto. Sei pazzo comunque, quanto me. Stai male anche tu perché non mi puoi vedere e non mi puoi abbracciare. Fa parte dell’amore. Sei la perfezione, soprattutto quando ridi, non quando sei incavolato o triste. Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare”.

“Quanto è lungo questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo. Non so come sia possibile che qui sia nata una storia come la nostra. Una delle cose più belle e vere che io abbia mai provato”.

Di seguito anche un post Twitter di un utente con quanto accaduto:

“ANTONELLA MI MANCHI” EDOARDO COL MEGAFONO FUORI DALLA CASA 😭😭😭😭 #DONNALISI pic.twitter.com/YNACdvJXgt — ꓭꓭ (@dettabibi) March 11, 2023

Di seguito, invece, le parole di Antonella:

Le parole di Antonella rivolte ad Edoardo. 💘



A:"inizia a parlare con la mia famiglia per organizzarci per dove andare a vivere, se dobbiamo prendere casa a Roma, dove, tutto".#donnalisi #drojette #fiorde pic.twitter.com/UJV71IvftG — Andrea.B ✨🌍 (@AndreaB77447718) March 11, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG