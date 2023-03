È morto Vincenzo Spera, il presidente di Assomusica, dopo essere stato investito da uno scooter a Genova nei pressi della sua abitazione.

Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, è morto nella notte dopo essere stato investito da un motorino nei pressi della sua abitazione, a Genova. È stato subito portato in ospedale in codice rosso, dove è morto poco dopo.

Morto Vincenzo Spera, l’incidente

Vincenzo Spera è morto questa notte a Genova, in corso Magenta, dopo essere stato investito da un motorino. L’uomo è stato rimbalzato e ha picchiato violentemente la testa sull’asfalto. Nonostante il pronto intervento del 118, il manager musicale è deceduto poco dopo all’ospedale San Martino. Alla guida dello scooter c’era un ragazzo di 18 anni.

Vincenzo Spera è stato un manager musicale, presidente di Assomusica, famoso per aver portato in Italia in concerto alcuni dei più grandi artisti della scena musicale mondiale: David Bowie, i Clash, Tina Turner e Bruce Springsteen. Era una figura molto nota nel panorama dell’organizzazione degli eventi di musica dal vivo.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha espresso un cordoglio per la morte del manager: “Uomo di spettacolo, musica, arte. Un manager vero che ha saputo imporsi nel suo mondo valorizzando la città nella quale ha trascorso gran parte della sua vita e che ha amato e sostenuto in tanti modi nei suoi diversi incarichi, anche internazionali. Non a caso era stato nominato Ambasciatore di Genova nel mondo. Se Genova negli anni ha ospitato concerti di grandi artisti lo si deve soprattutto alla sua tenacia, capacità e dedizione”.

