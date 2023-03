Matteo Berrettini e Melissa Satta sono ormai ufficialmente una coppia: il tennista risponde agli haters.

Ormai Matteo Berrettini e Melissa Satta non si nascondono più. La coppia, nelle scorse settimane, è stata più volte paparazzata insieme, in atteggiamenti complici e affiatati. Ora, a confermare del tutto la storia d’amore è proprio il tennista, che ne ha parlato a Repubblica, rispondendo anche ad alcuni commenti che lo attaccano.

Matteo Berrettini, la riposta agli haters

A Repubblica, il tennista ha parlato ufficialmente della sua relazione con Melissa Satta. I due si sono conosciuti nel periodo di Natale grazie ad amici comuni, e hanno poi continuato e approfondito la conoscenza nelle settimane successive. Ora stanno vivendo una relazione che lo sportivo commenta così: “Ci siamo trovati. Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale“.

Matteo Berrettini è infatti accusato da alcuni utenti di star dando più importanza all’amore piuttosto che allo sport, visti suoi recenti insuccessi e prestazioni meno brillanti. Ma il tennista ha la riposta pronta: “Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. È una cosa normale. L’amore non è una colpa. Ma al di là degli haters, mi spiace per quelli che di tennis ne sanno”. La coppia sembra quindi felice e innamorata, come lo testimoniavano anche le foto insieme alla festa di compleanno per i 37 anni della showgirl

