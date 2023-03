Dopo aver assegnato le maglie per il Serale, ad Amici sono state decise le squadre a seconda delle coppie dei professori.

Dopo l’ultimo pomeridiano di Amici nel quale sono state assegnate le maglie (15) per il Serale, ecco che gli studenti del talent show sono stati divisi in squadre a seconda delle coppie di professori decise per preferenze e pareri comuni sui ragazzi.

Amici, le squadre per il Serale

Nel corso del daytime di oggi di Amici di Maria De Filippi, gli alunni che hanno conquistato la maglia del Serale sono stati chiamati per formare le squadre. I ragazzi si sono divisi in base alle tre coppie di professori che sono state create.

Ci saranno Alessandra Celentano e Rudy Zerbi insieme, come la passata edizione, ma anche Lorella Cuccarini con Emanuel Lo e Arisa insieme a Raimondo Todaro.

Di seguito anche la composizione delle squadre con gli alunni:

Squadra Zerbi-Celentano: Aaron, Piccolo G, Ramon, Gianmarco, Isobel;

Cuccarini-Emanuel Lo (I CuccaLo): Angelina, Cricca, NDG, Samu, Megan, Maddalena;

Arisa-Todaro: Mattia, Alessio, Wax, Federica.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con la divisione delle squadre:

Le reazioni

Gli alunni sono sembrati entusiasti della composizione delle squadre e tra i primi a confrontarsi con i maestri sono stati i ragazzi di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Tutti insieme hanno “studiato” i rivali analizzando pregi e difetti dei compagni. I professori hanno detto la loro su ballerini e cantanti convinti che la loro squadra sia forte e possa competere al meglio contro le altre due “formazioni”.

Dal canto loro il team “I CuccaLo” si è detto estremamente felice: “Sembrate un po’ mamma e papà”, ha detto Samu insieme agli altri.

