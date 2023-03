Nell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22, i professori hanno deciso chi andrà al serale: ecco chi sono.

Il pomeridiano di Amici 22 è giunto alla sua ultima puntata e i professori hanno dovuto decidere chi sono i 15 concorrenti ammessi al serale. Per una decisione della produzione, tutti i concorrenti si sono dovuti esibire di nuovo, anche quelli che avevano già conquistato la maglia. Ecco chi, alla fine, ha conquistato l’accesso alla fase serale.

Amici 22, ecco chi va al serale

È terminato il pomeridiano di Amici 22 e tutte le maglie sono state ufficialmente consegnate. I 15 concorrenti ammessi al serale sono stati scelti. Durante la puntata di oggi, la produzione ha deciso di ripartire da zero, togliendo la maglia anche a chi l’aveva già conquistata. Tutti i concorrenti si sono dovuti esibire, e tutto era nelle mani dei professori. Gli allievi si sono esibiti in 4 diverse manche, e quelli che sono arrivati alla media dell’8 hanno potuto ricevere il pass per il serale.

La prima a ricevere la maglia, con accesso diretto al serale è stata la ballerina Isobel. Successivamente anche la ballerina Maddalena ha ricevuto la maglia, seguita dalle cantanti Federica e Angelina. Nella seconda tornata hanno ricevuta la maglia Mattia, Wax e Aaron. Quest’ultimo non aveva ancora la maglia. Hanno poi raggiunto la media dell’8, Piccolo G, Ramon, Alessio e Cricca. Ultima manche, hanno ricevuto la maglia Samu, Megan, Gianmarco e NDG.

Eliminati, quindi, due concorrenti: il cantante Niveo e la ballerina Benedetta. Per la ballerina, però, c’è una sorpresa da parte della redazione. Le è stato infatti offerto, direttamente da Maria De Filippi, di diventare ballerina professionista e di accompagnare Mattia durante il suo percorso al serale.

