Ecco chi era Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010 e protagonista della puntata di Le Iene presentano Inside.

Angelo Vassallo era il sindaco di Pollica, un piccolo comune della provincia di Salerno, che nel 2010 è stato ucciso ma non si è ancora scoperto chi è l’assassino. L’omicidio Vassallo è diventato ben presto uno dei casi di cronaca nera che hanno più sconvolto il paese e se ne sono occupato anche Le Iene nel corso dello speciale Le Iene presentano: Inside – L’Omicidio Vassallo. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Angelo Vassallo e sul suo assassinio.

Chi era Angelo Vassallo

Angelo Vassallo è stato sindaco di Pilloca in tre mandati: dal 1995 al 1999, dal 1999 al 2004 e dal 2005 al 2010. La sera del 5 settembre del 2010, mentre tornava a casa a bordo della propria auto, è stato vittima di un vero e proprio attentato: intorno alle ore 22.15 sono stati esplosi ben nove proiettili di cui sette lo hanno colpito uccidendolo.

Omicidio, ricerche indizi

Da subito l’omicidio Vassallo è apparso come un assassino di matrice camorristica: da sindaco di Pollica, Angelo Vassalo aveva promosso diverse iniziative a difesa dell’ambiente che avevano ostacolo le attività illegali della camorra in particolare per quanto riguarda il controllo del porto per il commercio della droga.

A distanza di molti anni il caso è ancora aperto, anche se nel luglio del 2022 potrebbero essersi nuovi indizi importanti per la risoluzione del caso.

Dove vedere Inside – L’Omicidio Vassallo in streaming e in TV

Le Iene presentano Inside – L’Omicidio Vassallo va in onda domenica 6 novembre 2022 in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 20.30 (un’ora prima rispetto alla normale programmazione della prima serata di Italia 1). Inside – L’Omicidio Vassallo può essere visto anche in streaming sulla piattaforma on demand Mediaset Infinity.

