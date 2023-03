Ecco quali sono, categoria per categoria, tutti i vincitori dei Premi Oscar 2023: è un trionfo per Everything Everywhere All at Once.

Sono stati assegnati i Premi Oscar 2023, è stato un vero e proprio trionfo per Everything Everywhere All at Once, film diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert che ha fatto man bassa di riconoscimenti: dal premio al Miglior film a quello della Migliore regia, passando per quelli vinti dai suoi attori protagonisti. Vediamo ora quali sono tutti i vincitori dei Premi Oscar 2023.

Premi Oscar 2023: i vincitori

Ecco quali sono tutti i vincitori dei Premi Oscar 2023:

Statuetta Oscar

Miglior film: Everything Everywhere All at Once

Miglior regia: Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice protagonista: Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once

Miglior attore protagonista: Brendan Fraser per The Whale

Miglior attore non protagonista: Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice non protagonista: Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once

Miglior film straniero: Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior film di animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro

Migliore sceneggiatura originale: Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once

Miglior sceneggiatura non originale: Sarah Polley per Women Talking – Il diritto di scegliere

Miglior fotografia: James Friend per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Miglior montaggio: Paul Rogers per Everything Everywhere All at Once

Miglior scenografia: Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Migliori costumi: Ruth E. Carter per Black Panther: Wakanda Forever

Miglior trucco e acconciatura: Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley per The Whale

Miglior canzone originale: Naatu Naatu – RRR

Migliore colonna sonora: Volker Bertelmann per Niente di nuovo sul fronte occidentale

Migliori effetti speciali: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett per Avatar – La via dell’acqua

Miglior sonoro: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor per Top Gun: Maverick

Miglior documentario: Navalny

Miglior cortometraggio animato: Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo

Miglior corto documentario: Raghu, il piccolo elefante

Miglior cortometraggio: An Irish Goodbye

