Everything Everywhere All at Once è il pluripremiato film agli Oscar 2023: dalla trama al cast, vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Everything Everywhere All at Once è il film del momento, capace di vincere (anzi, stravincere) ai Premi Oscar 2023. Il film, diretto da Daniel Kwan e da Daniel Scheinert, è uscito nelle sale cinematografiche italiane a ottobre del 2022 ed è poi tornato nei cinema a inizio 2023. Ma di che cosa parla questo film? Chi sono i protagonisti? Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Everything Everywhere All at Once: la trama del film

La protagonista di Everything Everywhere All at Once è Evelyn, un’immigrata cinese negli Stati Uniti che lavora insieme al marito in una lavanderia a gettoni. Un po’ per caso, in seguito a un controllo del fisco, la donna si ritrova a viaggiare attraverso una serie di universi paralleli e a vivere una serie di incredibile avventure che la porteranno a salvare il mondo.

Everything Everywhere All at Once: il cast del film

Il nome più noto del cast di Everything Everywhere All at Once è sicuramente quello di Jamie Lee Curtis, attrice che tra i tanti film di successo in cui ha recitato è stata anche la protagonista principale di Una poltrona per due.

Michelle Yeoh

Nel cast del film troviamo poi anche Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Juan, James Hong, Jenny State, Harry Shum Jr., Tallie Medel, Biff Wiff e Randy Newman.

Everything Everywhere All at Once: i Premi Oscar

Everything Everywhere All at Once ha vinto in totale sette Premi Oscar: Miglior film, Miglior regista, Miglior attrice (Michelle Yeoh), Miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan), Miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis), Miglior sceneggiatura originale e Miglior montaggio.

Il film era inoltre candidato anche alla vittoria di altri quattro Premi Oscar: Miglior attrice non protagonista, Migliori costumi, Migliore colonna sonora e Migliore canzone.

