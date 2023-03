Quella di martedì 14 marzo è stata l’ultima puntata della 1a stagione, in molti si domandando se Sei donne – Il mistero di Leila 2 si farà.

Sei donne – Il mistero di Leila è una novità del 2023 tra le fiction della Rai, martedì 14 marzo 2023 è andata in onda l’ultima puntata (in totale sono state tre, ognuna composta da due episodi) e ora sono in tanti a chiedersi se Sei donne – Il mistero di Leila 2 si farà oppure no. La serie TV è infatti piaciuta al pubblico di Rai 1, come i dati di ascolto dimostrano: una media superiore ai 3 milioni di spettatori ha infatti guardando in diretta ogni puntata. Ma vediamo ora tutto quello che sappiamo riguardo all’eventuale seconda stagione della fiction.

Sei donne – Il mistero di Leila 2 si farà?

La risposta alla domanda se Sei donne – Il mistero di Leila 2 ci sarà è no. I produttori avevano infatti pensato già in origine di creare una miniserie che si concludesse proprio in un’unica stagione e i dati di ascolti, nonostante siano stati buoni, non hanno fatto cambiare idea e rivedere i piani alla produzione.

Maya Sansa

E’ così che la fiction di Rai 1 è già giunta alla conclusione. Chi ne dovesse sentire la mancanza potrà comunque rivedere tutti e sei gli episodi in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Sei donne – Il mistero di Leila: cast e trama

La protagonista principale di Sei donne – Il mistero di Leila è la PM Anna Conti, interpretata da Maya Sansa. E’ lei che avrà il compito di indagare sulla misteriosa scomparsa della giovane Leila e nel farlo incontrerà altre donne che hanno tutte avuto a che fare, in un modo o nell’altro, con la giovane.

Nel cast della fiction troviamo poi anche Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Cristina Park, Silvia Dina Tacente, Alessia Vassallo, Giulia Fiume, Michele De Viriglio e Simone Borrelli.

