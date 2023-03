Ecco chi è il vincitore di LOL 3: la terza edizione dello show comico su Amazon Prime Video si è chiuso con una sorpresa.

Su Amazon Prime Video è arrivata anche l’ultima puntata di LOL 3, quella in cui si scopre chi è il comico vincitore di questa edizione dello show: la puntata è stata rilasciata giovedì 16 marzo 2023. Questa volta c’è stata una vera e propria sorpresa sul finale, un colpo di scena che nessuno si aspettava potesse esserci: vediamo allora chi è il vincitore di LOL 3.

LOL 3: il vincitore

Se non avete ancora visto la puntata e non volete spoiler su LOL 3, non andate avanti nel leggere questo articolo. In questa edizione il colpo di scena finale è che non c’è stato un solo vincitore, bensì due: gli ultimi comici rimasti in gara sono stati Luca Bizzarri e Fabio Balsamo dei The Jackal.

LOL 3

Mentre tutti si attendevano le ultime battute e gli ultimi sketch per cercare di far ridere l’altro, Luca Bizzarri ha lanciato una proposta al collega: “Senti, ma perché non facciamo una cosa? La mia paura è che stiamo qua fino alle quattro del mattino. Io non posso più fare niente per farti ridere e tu non puoi più fare niente per farmi ridere. Visto che abbiamo fatto questo giro insieme, perché non facciamo a metà? Io ho un’associazione a cui tengo molto e credo tu anche. Non le daremo 100, le daremo 50, ma credo che saranno contenti lo stesso”.

Richiesta che Fabio Balsamo ha accolto con entusiasmo, è così che i due hanno contento fino a tre e si sono messi a ridere apposta insieme. In questo modo il gioco si è concluso con non uno ma ben due vincitori, che si sono divisi l’assegno da 100.000 euro che Fedez ha poi portato nella stanza (soldi che ovviamente verranno donati in beneficenza).

Riproduzione riservata © 2023 - DG