Su La5 va in onda Un armadio per due, il programma di moda condotto da Veronica Ruggeri che è affiancata da un team di esperte di stile.

Il mondo della moda va sempre di più alla conquista della TV e lo fa anche con un nuovo programma condotto da Veronica Ruggeri. Di che programma stiamo parlando? Di Un armadio per due, che va in onda su La5. Si tratta nello specifico di un gioco basato sulla moda, con concorrenti diversi che si sfidano in ogni puntata e che vengono supportato, oltre che giudicati, da un team speciale di esperte: ma vediamo meglio nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere proprio riguardo a Un armadio per due.

Quando va in onda Un armadio per due?

Per prima cosa vediamo quando vanno in onda le varie puntate di Un armadio per due. I sei episodi (tutti della durata di circa 30 minuti) di questa prima edizione vanno in onda ogni mercoledì sera, in seconda serata, su La5 (canale 30 del digitale terrestre.

NICOLO’ DEVITIIS E VERONICA RUGGERI

Un armadio per due: le puntate

Nel corso di ogni puntata di Un armadio per due possiamo vedere i concorrenti in gara sfidarsi a suon di look dando una nuova vita a capi di abbigliamento usati. Non è un caso che l’app Vinted sia partner ufficiale del programma e che venga utilizzata nel corso dei giochi dagli stessi concorrenti.

E a proposito dei concorrenti, questi verranno aiutati nelle varie prove da alcune coach di eccezione che, nel corso del programma, si alterneranno anche nel ruolo di giurate.

Un armadio per due: la giuria

Chi sono queste coach e giurate di Un armadio per due? Le quattro esperte di stile scelte per questo duplice ruolo sono Soleil Sorge, Carla Gozzi, Giorgia Palmas ed Elena Barolo.

