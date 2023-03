Giovedì 16 marzo 2023 è andata in onda l’ultima puntata della settima stagione, ma Che Dio ci aiuti 8 si farà oppure no?

E’ una delle fiction di Rai 1 più amate dal pubblico, giovedì 16 marzo 2023 è andata in onda l’ultima puntata della settima stagione e ora in tanti si stanno domandando: Che Dio ci aiuti 8 ci sarà oppure no? Un interrogativo più che lecito considerando che nel corso della settima stagione è uscita di scena la vera protagonista della serie TV: Suor Angela, il personaggio interpretato sin dalla prima puntata della prima stagione da Elena Sofia Ricci. Vediamo ora cosa ne sarà di Che Dio ci aiuti.

Che Dio ci aiuti 8 si farà?

Rispondiamo subito alla domanda: sì, Che Dio ci aiuti 8 ci sarà. La fiction di Rai 1 non è affatto conclusa. Anzi, prosegue con nuovi episodi da vedere e nuove avventure da seguire. Certo bisognerà aspettare ancora diverso tempo prima di poter vedere le nuove puntate che dovrebbero arrivare sul piccolo schermo nel 2025 ma la data di uscita non c’è ancora.

Francesca Chillemi

Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni

Riguardo a Che Dio ci aiuti 8 ci sono già alcune anticipazioni. La prima, importantissima, è che Suor Angela potrebbe tornare in un cameo: Elena Sofia Ricci ha chiuso la sua esperienza con la fiction ma potrebbe fare una rapida apparizione nel corso dell’ottava stagione.

La vera protagonista sarà Azzurra, anzi, suor Azzurrra, interpretata sempre da Francesca Chillemi. “La cosa divertente sarà vedere Azzurra nel ruolo di suora. Il cambiamento porta crisi, ma anche opportunità. Dovrà adattarsi a questa nuova vita e capire come comportarsi. Tra l’altro, trova scomodissimo il velo, probabilmente all’inizio non lo indosserà. Poi, insieme a Fiorenza Pieri, nei panni di Suor Teresa, sono una coppia che funziona proprio bene” ha spiegato lo sceneggiatore Umberto Gnoli ai microfoni di Fanpage.

Potrebbe invece non esserci più Emiliano, il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon, questo per via degli altri impegni dell’attore su altri set.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG