Enrico Nigiotti diventerà papà: ad annunciarlo è stato, lo stesso artista con un messaggio che nasconde un’altra sorpresa…

Tre tenerissimi scatti per annunciare al mondo intero che presto diventerà papà Enrico Nigiotti, noto cantante con un passato anche nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha comunicato ai suoi fan la bellissima notizia che nasconde anche una tenera sorpresa…

Enrico Nigiotti diventerà papà

ENRICO NIGIOTTI

Come detto, è stato lo stesso Enrico Nigiotti a voler rendere nota la dolce attesa della sua compagna, Giulia. L’artista ha pubblicato tre teneri scatti in un post Instagram con una didascalia e delle foto che sono davvero molto tenere.

“È tutto un conto alla rovescia verso di voi… Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre!!!”, ha scritto nella didascalia del post.

E ancora: “Non so cosa aspettarmi… Non so come sarà e non so come sarò… So solo che la parola PER SEMPRE avrà finalmente un vero significato. Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno”.

Nella parte finale del suo messaggio, anche un indizio sui nomi dei piccoli: “Maso e Duccio, ci si vede presto bimbi”.

Ebbene sì, quindi, per Nigiotti non solo un figlio, ma ben due. L’ulteriore conferma è data dalle ecografie mostrate nella seconda foto e anche dai teneri completini da neonati apparsi nella terza immagine.

Tanti auguri, carissimo Enrico!

Di seguito il post Instagram del cantante sotto al quale è possibile leggere anche molti commenti di suoi colleghi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG