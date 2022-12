Al GF Vip c’è aria di crisi per la “coppia” Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: tra i due un super litigio che farà molto parlare…

Sembravano poter diventare una bellissima coppia. E invece… Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, protagonisti al GF Vip, nella notte hanno avuto molto da dirsi e non certo in modo pacati. Una brutta lite pare aver già messo fine alla loro storia ancor prima di iniziare davvero. Cosa è successo? Alcune parole di troppo dell’uomo hanno letteralmente fatto impazzire la giovane ragazza…

Micol Incorvaia è una furia con Edoardo Tavassi

Tutto sembra essere partito dal rifiuto di Micol Incorvaia di dormire con Edoardo Tavassi nonostante la sera prima le cose erano state ben diverse. Da qui il fastidio dell’uomo che ha deciso di sfogarsi con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: “Io arrivo a un certo punto poi ti mando in c**o. Fuori di qui, per molto meno io chiudo. Già l’altro giorno abbiamo discusso e sono dovuto andare io da lei a riparlare nonostante mi avesse offeso. Per la serie ‘scusami se mi sono offeso perché mi hai insultato’. Mo’ basta. Fuori ho mollato una alla prima scenata, io sono fatto così”.

Le parole di Tavassi sono poi proseguite e Edoardo e Antonella hanno detto la loro rispondendo. Tutto questo, però, è avvenuto con Micol che ascoltava. Cosa che l’ha molto infastidita portandola a reagire in malo modo.

“Chiamate qualcuno, mandatemi qualcosa perché mi sta scoppiando il cuore, ma proprio… Mi sta venendo un esaurimento nervoso”, ha detto la Incorvaia. “Ho fatto la pazza, mi devono ricoverare, mi sono messa a urlare e saltare. Tutto per colpa di un idiota. Si mette a parlare con quella che poi mi ride in faccia. Quella è una cretina. Esco, piuttosto me ne vado. Non mi deve più rivolgere parola. Quello va a sfogarsi con la prima co****a che mi odia. Questo ha detto le cose che io gli ho svelato nel van, anche i miei discorsi con la psicologa! Questa è pure violazione della privacy”, le parole riprese da Gossip e Tv.

Commentando anche gli interlocutori con cui Tavassi si è sfogato: “Anche il gesto di sparlare con loro! Lui fa una roba del genere svendendo la nostra privacy e intimità. Ma cosa ca**o..”.

Successivamente i due pare abbiano chiarito ma non sono certo mancate le polemiche sui social con molti utenti che se la sono presa proprio con Edoardo Tavassi.

Di seguito alcuni post di utenti su Twitter con le varie reazioni dopo la litigata:

"C'è veramente mi devono ricoverare qua, per colpa di un demente."

MICOL CONTRO TAVASSI FINALMENTE.

🔥🔥🔥#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/ysPOvVubXV — andreadenvermyheart (@and_denmyheart) December 15, 2022

