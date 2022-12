Anche Fiorello ha voluto dire la sua sulla polemica che ha coinvolto Cristina D’Avena che ha preso parte alla festa del partito Fratelli d’Italia.

Sono state ore di grande polemica per Cristina D’Aveva a causa della sua partecipazione alla festa del partito Fratelli d’Italia. Tanti suoi fan e in generale molti utenti social hanno voluto esprimere il proprio disappunto accusandola di incoerenza. Sul tema, però, dopo la replica della diretta interessata, è intervenuto anche Fiorello.

Fiorello difende Cristina D’Avena

Fiorello

Come detto, anche Fiorello è voluto entrare, in un certo senso, nel caso delle ultime ore che vede coinvolta la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D’Avena.

L’artista è stata attaccata da chi non approva la sua partecipazione alla festa del partito Fratelli d’Italia organizzata per il decimo anniversario della sua nascita. Molti l’hanno accusata di incoerenza dato che, da sempre, viene considerata icona Lgbtq+ e paladina dei diritti civili.

In occasione dell’ultima puntata di Viva Rai2, lo showman ha deciso di strappare una lancia a favore della donna e ha commentato: “Perché Cristina D’Avena non può andare a cantare alla festa dei Fdi?”, ha domandato durante la diretta del suo programma.

Per difendere la cantante, Fiore ha preso come esempio una sua esperienza professionale passata: “Ai tempi del Karaoke, anche io sono stato invitato alla Festa dell’Unità e ho fatto cantare tutti i comunisti e nessuno mi ha detto niente, abbiamo cantato Bella Ciao”. E ancora: “Ognuno dev’essere libero di esprimersi dove e come vuole. Io ho cantato per i comunisti e lei per la Meloni…”. “Se la chiamava Letta? Che festeggi con Letta? Non c’è niente da festeggiare”, ha concluso ironico ancora lo showman.

Di seguito, invece, un recente post Instagram con parte della trasmissione Viva Rai2:

