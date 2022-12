Mai soli anche mentre fanno sport in mare: Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sempre sotto l’occhio vigile delle guardie del corpo.

Una fuga d’amore sportiva per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi che sono stati pizzicati dalle telecamere di Oggi mentre praticavano sup in mare. Niente di strano, fatta eccezione per la scelta dello sport acquatico in un momento di freddo e per la particolare… compagnia. Infatti, la coppia non era sola ma con loro anche le guardie del corpo.

Silvia Toffanin e Pier Silvio sempre protetti

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi pare avere una grande passione sportiva: il sup. Quando ha un momento libero, che sia estate o inverno decide di rilassarsi salendo sulla tavola e lasciandosi andare al mare. Nell’ultimo periodo pare essersi riposato in compagna della sua dolce metà, Silvia Toffanin. Ma, a quanto pare, non solo.

Infatti, nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi si vede l’amministratore delegato di Mediaset in compagnia della sua lei ma, a pochi metri di distanza, anche delle guardie del corpo.

Pare, infatti, che i due fossero seguiti, anche se da lontano, dalle loro guardie del corpo. Una appostata con un binocolo a riva e un’altra a bordo di un motorino che li seguiva così da poter intervenire prontamente.

Di solito la Toffanin accompagna il padre dei suoi bambini d’estate, quando fa caldo, ma in questo caso ha fatto uno strappo alla regola affiancando il suo lui.

Negli scatti si vede Berlusconi rilassato con tanto di sigaro in bocca. I due sono arriva sul mare dall’accesso privato del loro castello, in affitto, tramite “una piattaforma a ridosso della scogliera su cui sorge il castello, hanno attraversato la baia e raggiunto Portofino”.

Una uscita di circa 45 minuti che ha preceduto quella alle giostre natalizie a Rapallo con i loro figli.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della coppia condiviso da un utente sui social:

Riproduzione riservata © 2022 - DG