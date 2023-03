Al GF Vip si parla ancora di Edoardo Donnamaria. Il motivo? Antonella Fiordelisi pensa ancora a lui e ne ha tenuto un particolare oggetto…

Ha fatto tanto discutere la storia al GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Ora che il ragazzo è uscito dalla Casa, la giovane sembra sentirne la mancanza. Per subire di meno questa sensazione, però, la donna ha conservato un particolare oggeto che appartiene al volto di Forum. Andiamo a scoprire quale.

Antonella Fiordelisi “vicina” a Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi

In queste ore in tanti hanno osservato al GF Vip i comportamenti di Antonella Fiordelisi dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria. La ragazza è apparsa spesso triste ma pare aver trovato anche un modo per provare a stare ancora “vicina” al fidanzato. Quale? Ne ha conservato un suo oggetto. In particolare un indumento intimo: un paio di boxer.

Ad ammetterlo è stata la stessa giovane che, parlando con Tavassi e Onestini in giardino, ha tirato fuori il “ricordo” del suo Edoardo.

“Sanno di merluzzo”, ha ironizzato Tavassi sulle mutande del giovane ragazzo ora fuori dalla Casa.

Solamente qualche ora prima, la Fiordelisi aveva detto riguardo ad Edoardo: “Spero che tu sia più forte di me, perché io mi sento debole senza di te adesso. Pensami sempre perché io lo faccio ogni minuto. Sei pazzo comunque, quanto me. Stai male anche tu perché non mi puoi vedere e non mi puoi abbracciare. Fa parte dell’amore. Sei la perfezione, soprattutto quando ridi, non quando sei incavolato o triste. Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare”.

E ancora: “Quanto è lungo questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo. Non so come sia possibile che qui sia nata una storia come la nostra. Una delle cose più belle e vere che io abbia mai provato”. Dichiarazioni che erano arrivate dopo che il giovane si era presentato fuori dalla Casa col megafono per un saluto.

Di seguito anche un post recente dei ragazzi della Casa:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG