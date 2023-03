Non è passato inosservato ad Amici il gesto di Cricca per Maria De Filippi. Una dedica importante dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Sono state assegnate tutte le maglie per il Serale di Amici che inizierà nel prossimo weekend. Nel corso della puntata andata in onda domenica 12 marzo, non è passato inosservato un gesto molto speciale che il giovane cantante Cricca ha fatto per Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. Infatti, la puntata del talent show andata in onda nelle scorse ore, era la prima dopo il pesante lutto che ha colpito la Queen di Mediaset.

Amici, il gesto di Cricca per Maria De Filippi

Maria De Filippi

Cricca ha voluto dedicare una canzone a Maria De Filippi dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo e ha scelto di farlo nel momento di massima tensione per gli alunni: quello in cui tutti dovevano giocarsi un posto al Serale di Amici.

Il ragazzo ha deciso di cantare “Maledetta felicità” con una parte del testo che sul finale dice: “Maledetta felicità e l’assoluta convinzione che anche se non cambiamo noi cambia lo stato delle cose ti ricordi di un anno fa seduti in riva al cuore così stretti in un abbraccio ma il tuo abbraccio è di chi se ne va”.

Proprio questi passaggi sono stati quelli che il ragazzo ha voluto dedicare alla conduttrice di Canale 5 dopo il pesante lutto che l’ha colpita.

Visibile l’emozione del ragazzo dopo aver concluso l’esibizione. Cricca, infatti, si è girato verso Maria, le ha sorriso e poi l’ha salutata fuggendo di spalle.

In tanti si sono resi conto della dedica e la stessa Queen di Mediaset non è stata da meno: Ho visto, ma ho fatto finta di non vedere. Quando faccio finta di non vedere, faccio finta di non vedere, ma vedo comunque. Ma ho visto che mi hai dato le spalle di corsa e mi sono detta ‘va bene così'”.

Dal canto suo il ragazzo ha risposto: “Grazie Maria”.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che si è accorto del gesto del ragazzo:

Oddio, ho appena scoperto che Cricca aveva dedicato una parte del suo inedito a Maria in seguito alla scomparsa di Maurizio! 😭



È stato dolcissimo! ❤️#Amici22 — GreenKaktus (@Moonwalkerin44) March 12, 2023

