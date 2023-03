La cantante Lady Gaga si è presa la scena con la sua voce e non solo. Il gesto verso un fotografo ha colpito tutti.

Notte degli Oscar 2023 e tanti volti del cinema e dello spettacolo presenti. C’era anche Lady Gaga che oltre a mettersi in evidenza con la sua voce nell’esibizione di ‘Hold my hand’, è stata protagonista di un bel gesto nei confronti di un fotografo che, sul red carpet, è inciampato mentre faceva il suo lavoro.

Il gesto di Lady Gaga per un fotografo

Lady Gaga Oscar 23

Sul red carpet degli Oscar 2023 che in realtà, per quest’anno, era decisamente poco rosso bensì di color champagne, anche Lady Gaga ha catturato l’attenzione dei presenti. Non solo per essere passata davanti a tutti con un abito magnifico e poi, nella sua esibizione, essersi presentata in maglietta e jeans e soprattutto senza trucco, ma per aver compiuto un gesto carino verso un fotografo.

La donna, infatti, mentre camminava è stata colpita da una caduta poco distante da lei di un fotografo che stava ovviamente scattanto quante più immagini possibili per l’occasione.

L’attrice e cantante era vestita in nero con corsetto trasparente e fasciante, ma non ha esitato ad avvicinarsi all’uomo per capire se stesse bene.

Dal canto suo, l’uomo ha risposto con un pacca sul fianco della donna a ringraziare per l’interesse. Un bel gesto che sui social è diventato virale e ha generato grandi complimenti per l’artista.

Da sottolineare che la cantante si è esibita sul palco del Dolby Theatre sulle note di “Hold my hand”, il brano tratto dalla colonna sonora di “Top Gun: Maverick”.

Di seguito anche un post Tik Tok con il video dell’accaduto:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG