Dietro la sparizione dai social per alcuni giorni di Valentina Ferragni ci sarebbe una fuga romantica in Messico: la donna è stata beccata!

Tanto amata dai suoi seguaci, esattamente come sua sorella Chiara, anche Valentina Ferragni, quando non pubblica per diverso tempo dei contenuti sui social, genera subito grande rumore. In queste ore sarebbe stato svelato anche il motivo della sua assenza. Lo scoop arriverebbe dal canale Telegram di Fabrizio Corona…

Valentina Ferragni pizzicata in Messico con la nuova fiamma

Valentina Ferragni

Come detto, sarebbe stato svelato il mister della “sparizione” di alcuni giorni dai social da parte di Valentina Ferragni – ora tornata a pubblicare in occasione del compleanno della sorella Francesca -.

Dalle indiscrezioni riportate da Fabrizio Corona sul suo gruppo Telegram, la minore delle sorelle Ferragni si sarebbe goduta o lo starebbe ancora facendo un po’ di relax in Messico.

Ma allora perché tenerlo nascosto? Il motivo riguarderebbe la sua compagnia. Infatti, dopo essersi lasciata, non senza qualche frecciatina, con Luca Vezil, dopo nove anni insieme, e dopo i rumors su un altro possibile amore con un attore più grande di lei (situazione poi smentita), ecco la presunta nuova fiamma…

La donna sarebbe stata pizzicata in compagnia di un uomo con tanti di atteggiamenti intimi che non lasciano dubbio. A conferma di questo pettegolezzo appunto Corona che avrebbe spiegato, come sottolineato da Today, di essere in possesso di foto e video: “C’è un video inedito, di cui siamo in possesso, in cui Valentina Ferragni è in atteggiamenti molto, ma molto passionali con la nuova fiamma”. “Valentina non pubblica sui social da una settimana. Ma abbiamo scoperto che è a Tulum (Messico) con il nuovo fidanzato in atteggiamenti passionali e molto intimi, diciamo non proprio da Ferragnez”. Sul gruppo Telegram si legge ancora che nei prossimi giorni questi contenuti – foto e video – saranno “mostrati”.

Staremo a vedere.

Di seguito, invece, il recente post Instagram con cui si è interrotta l’assenza dell’influencer dai social:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG