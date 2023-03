La prima udienza per la separazione tra Totti e Ilary sarebbe dovuto essere martedì 14 marzo, ma l’ex calciatore ha chiesto di posticipare.

Sale la tensione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex coppia si sarebbe dovuto trovare in tribunale martedì 14 marzo per l’inizio dell’udienza riguardo alla loro separazione. All’ultimo, però, è saltato tutto, e l’ex calciatore ha richiesto un differimento per prepararsi meglio.

Totti-Blasi, è saltata la prima udienza: il motivo

Sembra proprio che Ilary Blasi e Francesco Totti siano in disaccordo su tutto. Dopo non essere riusciti a trovare un accordo consensuale per la separazione, non si trovano d’accordo neanche sull’inizio dell’udienza. Martedì 14 marzo si sarebbero dovuti trovare in tribunale per la prima volta, ma all’ultimo è saltato tutto. L’ex calciatore, infatti, ha chiesto un differimento dell’udienza. Essendosi costituito in giudizio solo solamente lo scorso giovedì, ha chiesto più tempo per preparare la difesa.

Ilary Blasi

Questo è in netto contrasto con quanto aveva chiesto Ilary Blasi lo scorso ottobre, ovvero addirittura un anticipo dell’inizio della causa, richiesta poi respinta dal giudice, che non aveva riscontrato motivi d’urgenza. Al momento l’ex coppia è ancora sposata e sarà ancora molto lunga prima che i due potranno dirsi ufficialmente separati. Tra patrimoni milionari, figli, Rolex e campi sportivi, la coppia si darà battaglia in aula di tribunale per almeno un panio d’anni, sempre che la inizino per davvero!

