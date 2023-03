Mia Ceran ha partorito, per la conduttrice si tratta del secondo figlio e sui social rivela il nome con un omaggio ad un grande artista.

Mia Ceran ha da poco dato il benvenuto al suo secondo figlio. La conduttrice è già mamma del piccolo Bruno Romeo, nato nel 2021. Un altro maschietto, quindi, e sui social ha rivelato il nome, forse un omaggio ad un grandissimo artista della musica italiana.

È nato il secondo figlio di Mia Ceran

Secondo fiocco azzurro per Mia Ceran e il compagno Federico Ferrari, manager del Diesel. La coppia ha accolto nelle scorse ore il secondo figlio, dopo Bruno Romeo, nato nel 2021. La conduttrice e giornalista ha dato la notizia sui social, condividendo una foto mentre tiene la manina del neonato. Come didascalia, il verso di una canzone di Lucio Dalla, e la rivelazione del nome scelto: ““Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde, Si muove la città, Con le piazze e i giardini e la gente nei bar, Galleggia e se ne va, Anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, Le sue vele sulle case sono mille lenzuola” Benarrivato al nostro nuovo Lucio preferito nel mondo“.

Sotto il post si sono riversati subito centinaia di commenti di auguri, tra cui Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e Francesca Fagnani. La giornalista non ha svelato altri dettagli sul parto, ma la foto fa intendere che mamma e figlio stiano bene e che tutto sia andato nel migliore dei modi. Il nome Lucio potrebbe essere un omaggio al grande Lucio Dalla, ma per il momento i genitori non hanno rivelato ulteriori dettagli. Quello che è certo è che il cantante sia uno degli artisti preferiti della giornalista.

