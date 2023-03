Grande preoccupazione per i fan di Edoardo Donnamaria dopo la pubblicazione di una foto in ospedale: ecco cosa è successo.

Edoardo Donnamaria è tornato da poco a casa dalla famiglia dopo la squalifica al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore il padre dell’ex gieffino ha condiviso alcune foto che hanno fatto preoccupare parecchio i fan: Edoardo è in ospedale. Cosa è successo?

Donnamaria in ospedale, cosa è successo

Non sono giorni facili questi per Edoardo Donnammaria. Dopo essere stato squalificato dal GF Vip a causa dei suoi comportamenti aggressivi, nelle scorse ore il padre del ragazzo, Vincenzo, ha condiviso sui social una foto che ha fatto molto preoccupare. Edoardo è in ospedale, nella foto si vede sdraiato a letto con una flebo.

Il padre ha cercato di tranquillizzare tutti spiegando: “Il nostro Edo ha dato tutto fino al 90* … ma sta bene !!! Grazie a tutte per il supporto”. Nei commenti alla foto, però, rivela che Edoardo ha perso 4 chili all faccia ha dovuto fare una visita con flebo ricostituente.

I giorni subito dopo alla squalifica non sono stati facili, come già aveva rivelato lo stesso Donnamaria: “Mi sento frastornato. Ho dormito 3 ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono. Ma l’ho preso subito in mano e ho fatto una telefonata a mia madre. Questa è la prima cosa che ho voluto fare. Poi ho riabbracciato il cane. Ieri sera sono stato con i miei genitori ed ho fatto una lunga chiacchierata anche con mio fratello“.

Sicuramente la parte peggiore di tutto questo è la lontananza da Antonella. Proprio per questo negli scorsi giorni è andato con un megafono fuori dalla casa del GF Vip, con un messaggio per lei.

