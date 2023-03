Fedez ha deciso di rivoluzionare il suo look, lasciandosi alle spalle il periodo difficile ha dovuto affrontare: sui social si mostra con i capelli rasati.

Per Fedez queste ultime settimane sono state tutt’altro che facili. Dopo un silenzio sui social che in molti avevano attribuiti ad una crisi coniugale, il rapper era ricomparso per raccontare la verità. Ora, per lasciarsi alle spalle questo periodo difficile, ha deciso di darci un taglio: nuovo look di capelli, addio al biondo platino.

Fedez, addio al biondo platino: il nuovo look

Fedez cambia look: dal biondo platino che ha tenuto per gli scorsi mesi, il rapper torna al suo colore naturale e sui social mostra i capelli quasi del tutto rasati. Un cambiamento probabilmente necessario per il rapper dopo il difficile periodo che ha dovuto affrontare. Fedez si era raccontato sui social, spiegando che a causa di alcuni psicofarmaci aveva avuto il cosiddetto “effetto rebound“, che l’aveva costretto a letto per molti giorni.

In tutto questo ha sempre avuto la sua famiglia accanto, in primis Chiara Ferragni, che ha dovuto anche sopportare il peso psicologico di continui insulti da parte di chi riteneva volesse il divorzio. Ora la crisi sembra passata e per questo il rapper ha voluto partire dai capelli per un taglio netto con il passato. Fedez ha mostrato nelle storie un video di pochi secondi dove mostra i cambiamento. Il periodo difficile in casa Ferragnez è stato confermato anche dalla stessa Chiara, che nei giorni scorsi si è mostrata sui social in lacrime, sfogandosi con i fan.

