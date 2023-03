La figlia di Heather Parisi, Jacqueline Luna di Giacomo, si è scagliata via social contro la madre dopo la sua intervista a Belve.

Heather Parisi è stata ospite nell’ultima puntata di Belve, e tra le altre cose ha parlato anche della relazione tra Ultimo e sua figlia Jacqueline. Il modo in cui ne ha parlato, però, ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto alla stessa ragazza, che sui social si è scagliata contro la madre rivelando anche di non vederla da 10 anni.

Jacqueline Luna di Giacomo, lo sfogo contro Heather Parisi

Jacqueline Luna di Giacomo si è scagliata nelle scorse ore via social contro la madre Heather Parisi. L’ex showgirl, infatti, intervistata a Belve da Francesca Fagnani, ha lanciato una stoccata a Ultimo che non è stata apprezzata da nessuno. Il cantante è il fidanzato della ragazza da ormai 2 anni, e alla domanda: “È contenta di essere la suocera di Ultimo?”, la donna ha risposto in modo evasivo: “Non so di cosa parli“.

Poco dopo, Jacqueline Luna di Giacomo ha postato nelle sue stories di Instagram un lungo commento di risposta, con parole forti e dure nei confronti della madre: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da dieci anni”.

Ha poi continuato scrivendo: “Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social, proprio come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto su un argomento così delicato. Io sono Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per ciò che avrò creato io. per la Jac che lavorerà nel mondo del cinema e dei gioielli”.

Jacqueline è nata dall’amore tra Heather Parisi e Giovanni di Giacomo, chirurgo. Ormai da anni, però, la donna vive ad Hong Kong, insieme alle sue figlie minori e all’attuale marito. Nonostante durante l’intervista avesse rivelato che i rapporti con Jacqueline e Rebecca fossero del tutto pacifici, sembra che la verità sia un’altra.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG