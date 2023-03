Vladimir Luxuria ha rotto il silenzio e ha rivelato i retroscena sulla presunta lite tra Ilary Blasi e Alvin.

Manca poco all’inizio della nuova stagione de L’Isola dei Famosi e nelle scorse settimane sono circolati diversi rumors su una presunta lite avvenuta tra Ilary Blasi e Alvin. Intervistata dal settimanale Mio, Vladimir Luxuria ha parlato della questione, togliendo ogni dubbio.

Vladimir Luxuria, rivelazioni sulla lite Blasi-Alvin

Vladimiria Luxuria ha messo a tacere una volta per tutte i gossip riguardo alla lite avvenuta tra Ilary Blasi e Alvin. A poche settimane dell’inizio de L’Isola dei Famosi, c’era persino chi sosteneva che l’inviato non avrebbe partecipato al programma proprio a causa dei dissapori con al showgirl.

A fare chiarezza è stata Vladimir Luxuria, che ha raccontato al settimanale Mio: “Tutte stupidaggini! Penso che Ilary e Alvin si stimino tantissimo. Si punzecchiano molto ed è divertente così“. I due infatti si erano lanciati qualche frecciatina sui social, ma probabilmente per far chiacchierare di sé e aumentare l’hype verso il programma.

Vladimir Luxuria

Vladimir ha anche rivelato cosa ne pensa del nuovo fidanzato di Ilary Blasi, Bastian, raccontando che l’uomo invia spesso dei messaggi in tedesco alla fidanzata per divertirsi: “Mi diverte molto, perché prendo in giro Ilary inviandole i messaggi in tedesco e lei se la ride. Bastian è bello? Perché Ilary forse non lo è? Bastian più bello di Francesco Totti? Ogni uomo ha il suo fascino!”, ha confessato.

