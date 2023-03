Gerard Piqué ha ammesso di aver sentito la famosa revenge song di Shakira che ha fatto il giro del mondo: e lancia una frecciatina.

Pochi giorni fa Shakira ha parlato in Tv della sua rottura con Gerard Piqué e del tradimento da parte dell’ex compagno. Ora è il turno del calciatore, che ha parlato per la prima volta della situazione, rivelando di aver sentito la famosa revenge song. E lancia una frecciatina alla cantante…

Gerard Piqué, il commento sulla canzone

Ospite al programma radiofonico El mòn, su RAC1, Gerard Piqué ha parlato per la prima volta della canzone di Shakira BZRP Music Sessions #53, con la quale la cantante ha attaccato l’ex e la sua nuova compagna Clara Chia Martì. Il calciatore ha confessato: “Ho sentito la canzone ovviamente ma non voglio parlarne perché non mi tocca“.

Al momento, l’unica cosa importante nella sua vita sono i suoi figli, e la voglia di proteggerli. Il calciatore ha continuato: “Abbiamo una responsabilità, quella di essere genitori che devono cercare di proteggere i nostri figli. Non voglio dire nulla, ognuno prende le decisioni che ritiene più opportune. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con i miei figli e desidero che siano coinvolti in cose che li rendono felici”.

Piqué ha anche parlato della diretta su Twitch di gennaio, dove aveva preso parte anche il figlio Milan, facendo infuriare Shakira: “Me l’ha chiesto e io ne sono stato felicissimo. Non c’è niente al mondo che mi renda più felice di vedere mio figlio felice”. Una frecciatina alla cantante, che al momento sembrerebbe più impegnata e concentrata sulla sua vendetta piuttosto che sul proteggere i figli.

Poi, poche parole sulla sua relazione con Clara Chia: “Sto bene, sono felice”. La coppia tra l’altro sarebbe quasi pronta al matrimonio, da quanto si vocifera in giro.

Riproduzione riservata © 2023 - DG