Chiara Ferragni sembra essersi lasciata alle spalle la crisi post Sanremo e torna a parlare della sua casa nuova.

Sembra proprio che tutti i problemi in casa Ferragnez si siano risolti al meglio. Il periodo buio post Sanremo, dovuto alle condizioni di salute di Fedez e allo stress per la famiglia, è ormai da dimenticare. Ora l’influencer guarda al futuro, parla di alcuni progetti importanti che ha in mente, e chiede l’aiuto dei fan.

Chiara Ferragni, la nuova casa pronta ad Agosto

Chiara Ferragni è più serena che mai dopo il periodo estremamente stressante che ha vissuto nelle scorse settimane. Dopo la crisi post Sanremo, l’influencer si è mostrata raggiante sui social, svelando ai suoi fan alcuni progetti per il futuro. Uno tra questi, sicuramente il più importante, riguarda la casa nuova, e svela i dettagli su quando sarà pronta.

L’influencer ha raccontato nelle sue stories di Instagram: “Ora che è finito Sanremo e le varie Fashionweek ho un pochino di tempo libero e mi sto dedicando a diversi progetti. Ho dei viaggi in programma nelle prossime settimane: alcuni per lavoro, altri per piacere, alcuni con il team e altri con la famiglia e gli amici”. In più sta continuando a studiare lo spagnolo, una delle sue lingue preferite.

Parlando della casa nuova, ha spiegato: “Altro progetto importante è la casa nuova a Milano che spero tra agosto e settembre sarà pronta. Con i miei architetti sto facendo un lavoro molto interessante di interior design per arredarla. Aiutatemi, servono idee. Se avete pagine o brand da consigliarmi mandatemeli qua”. Chiara è a caccia di idee e ha chiesto ai suoi fan di aiutarla con diverse proposte per l’arredamento.

Lo scorso anno i Ferragnez avevano annunciato di aver comprato un lussuoso appartamento a City Life, per avere più spazio. Quando si erano trasferiti nel loro attuale appartamento, infatti, circa 3 anni fa, c’era solo Leone, mentre ora c’è anche la piccola Vittoria.

