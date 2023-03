Ha destato stupore l’assenza a Le Iene di Belen Rodriguez. Al suo posto era presente Claudio Santamaria. Ma cosa è successo all’argentina?

Giallo sulla “sparizione” di Belen Rodriguez, assente a Le Iene nell’ultima puntata andata in onda su Italia 1. Al suo posto era presente Claudio Santamaria che ha spiegato, senza troppi dettagli, che l’argentina non stava troppo bene. Ma ci sono dei particolari che non sono sfuggiti ai fan che sui social hanno notato un silenzio che dura da un po’…

Belen Rodriguez sta male? Cosa succede

Belen Rodriguez

“Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”. Con queste parole Claudio Santamaria aveva preso il timone de Le Iene annunciando l’assenza della showgirl argentina, di solito al comando della trasmissione.

L’attore ha dunque sorvolato sui dettagli in riferimento alle condizioni della donna cavandosela con un “non è stata bene”. Eppure, alcuni dettagli sulla modella e showgirl non sono passati inosservati.

I fan dell’argentina, infatti, hanno potuto notare che sui social, la bella presentatrice non ha pubblicato come fa di solito, nessuna storia in relazione alla puntata. Quasi sempre, infatti, Belen fa vedere i suoi look ma anche un po’ del backstage. In questo caso, nulla.

Un silenzio che, ad oggi, è relativo anche alla pubblicazione dei post, il cui ultimo è datato quasi una settimana fa.

Sebbene, quasi certamente, l’argentina sarà stata messa k.o. da un’influenza di passaggio, tra i telespettatori e i fan social c’è stato un po’ di allarmismo.

In passato era già capitata una situazione simile quando, a metà dicembre, la donna si era assentata perché colpita da un malanno di stagione come sua figlia Luna Marì.

A questo punto aspettiamo parole ufficiali da parte della diretta interessata.

Di seguito anche il post Instagram dell’attore e presentatore prima dell’inizio della puntata:

