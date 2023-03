Sarebbero state depositate le carte in tribunale per il divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. Tutti i dettagli dell’accordo.

Dopo i tanti rumors degli ultimi mesi relativi alla crisi col marito, adesso ci sarebbe anche la conferma dell’imminente divorzio. Stiamo parlando di Elisabetta Canalis e Brian Perri che avrebbero anche già depositato le carte in tribunale con le condizioni del loro accordo di separazione.

Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri

Elisabetta Canalis

Secondo quanto si apprende da Tgcom, Elisabetta Canalis e Brian Perri avrebbero avviato le pratiche del divorzio con le carte dell’accordo già depositate in tribunale.

Da tempo l’ex Velina e il chirurgo americano non si vedevano più insieme, né sui social né in pubblico. Nell’ultimo periodo erano anche aumentate le voci di una presunta nuova storia della donna che era stata paparazzata con un maestro di kickboxing, con cui condivide la passione per lo sport e, forse, anche qualcosa in più.

Adesso, pare ufficiale l’addio tra la showgirl e Perri che avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, 7 anni. Tra gli altri dettagli delle carte, sempre stando a Tgcome, la ex velina al momento non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento.

I due si erano conosciuti nel 2013 durante una festa americana di Halloween, l’anno successivo si erano sposati e nel 2015 era nata Skyler Eva. Adesso, dopo 10 anni, il divorzio.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’ex Velina:

