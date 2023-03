Non solo lavoro. Sul set di Mare Fuori sono nate diverse coppie tra i ragazzi protagonisti. Vediamo chi sta davvero insieme.

Il grande successo di Mare Fuori ha portato i telespettatori ad interessarsi ancora di più agli attori protagonisti. I tanti giovani presenti, infatti, sono sempre più oggetto di rumors e indiscrezioni. Si parla di amori e coppie nate sul set. Al momento alcune sono state “ufficializzate” anche nella vita reale e altre restano solo oggetto di indiscrezioni…

Mare Fuori, tutte le coppie che sono nate sul set

Antonio Orefice

Il set di Mare Fuori ha visto formarsi tante coppie. Non solo per obblighi televisivi. Infatti, alcuni degli attori protagonisti della serie, fanno davvero coppia nella vita di tutti i giorni.

Di chi si tratta? Per il momento abbiamo due storie confermate. Si tratta di quella tra Maria Esposito e Antonio Orefice (nel film Rosa Ricci e Totò) ma anche Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio (Carmela e Salvo).

Entrambe le coppie si mostrano spesso insieme sui social confermando quindi di avere una bella relazione anche nella vita di tutti i giorni e non solo, appunto, sul set.

Ci sono poi anche rumors su coppie presunte. In particolare nelle ultime settimane, molti fan della serie hanno ipotizzato una liason tra Nicolas Maupas e Valentina Romani. I due ragazzi non hanno mai dato alcuna conferma di queste indiscrezioni e hanno sempre optato per un tombale silenzio anche se in diverse foto appaiono insieme, ma si tratta, appunto, di momenti sul set.

Di seguito un post Instagram di Giovanna:

Di seguito anche un recente post Instagram di Maria insieme ad Antonio:

