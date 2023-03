Novità nel rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. I due sembravano essere interessati ad iniziare una storia ma…

Se son rose fioriranno. Così si dice. Ma in questo caso, probabilmente, non accadrà. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese e di Ginevra Lamborghini che dopo il GF Vip, dove era andato in scena nelle ultime puntate pure un bacio dopo l’uscita di scena dell’uomo, sembravano essere intenzionati a frequentarsi ma che invece, a quanto pare, hanno preso strade diverse. Per ora…

Antonino Spinalbese: la decisione su Ginevra Lamborghini

Antonino Spinalbese

Non sembra decollare la storia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Tra i due era nato qualcosa all’interno della Casa del GF Vip. Un principio di storia che, a causa della squalifica della donna, non era poi potuta andare avanti.

Per questa ragione, si era tanto parlato dei due e dopo l’uscita dal reality dell’uomo si pensava, anche a seguito di un bel bacio avvenuto nel corso di una diretta su Canale 5, che potesse finalmente nascere una relazione.

Questo, però, sembra non essere avvenuto. Anzi. Ci sarebbe stata, ora, una presa di posizione netta dell’ex di Belen.

Secondo ‘Chi’, infatti, Spinalbese si sarebbe “raffreddato” nei confronti della sorella di Elettra Lamborghini. Al momento, l’ex di Belen starebbe meglio da solo e vorrebbe dedicarsi completamente a sua figlia Luna Marì, stando lontano dal mondo della tv e del gossip di cui è stato un forte protagonista negli ultimi mesi.

Nelle ultime apparizioni social, infatti, l’uomo si è mostrato da solo o al massimo con la figlia. Di Ginevra mai neanche l’ombra. Pare che l’uomo starebbe aspettando che la Lamborghini manifesti le sue vere intenzioni nei suoi confronti.

Insomma, una frenata forse solo provvisoria…

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’uomo con la sua partecipazione a Verissimo:

Riproduzione riservata © 2023 - DG