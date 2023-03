Al GF Vip Giaele De Donà si è sfogata dopo alcune critiche e “consigli” a proposito del suo fisico ritenuto troppo secco e magro.

Momento di sfogo per Giaele De Donà che nelle ultime settimane è stata spesso criticata per diversi aspetti all’interno della Casa del GF Vip. Come se non bastasse, di recente, anche il conduttore, in modo positivo, le aveva fatto notare che forse era troppo magra. Proprio sul fisico, la donna ha voluto dire la sua parlando con Luca Onestini.

Giaele De Donà troppo magra? Lo sfogo

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Giaele aveva ricevuto una sorta di “rimprovero” da parte del presentatore Alfonso Signorini che le aveva detto di vederla troppo magra, consigliandole di mangiare di più. Una frase detta in modo positivo ma che, evidentemente, ha creato un effetto diverso nella ragazza.

La giovane, infatti, conversando con Luca Onestini, ha spiegato di soffrire nel vedersi così: “Ho capito che fino a quando non esco dal programma non riuscirò mai ad ingrassare. Non è una cosa che voglio, io non faccio la dieta per sentirmi bella!”, ha detto la donna.

E ancora, sfogandosi con il compagno del reality: “Tante volte, quando mi devo mettere in costume per fare la doccia, mi vergogno perchè penso di essere un insetto stecco, senza curve. L’unica cosa che mi è rimasta sono le tette perchè le ho rifatte». «Non ho più curve, non ho più nulla!!”, le sue parole riprese da Leggo.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che ha notato la discussione molto personale tra i due gieffini:

Luca, prima a tirar su Alberto e subito dopo a tirar su Giaele.

Ti stimo❤ pic.twitter.com/8nRTh19NwK — Emanuela (@Emanuel21924311) March 14, 2023

