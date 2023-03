Un mese fa è diventato nonno e questo gli ha dato una grandissima gioia. Christian De Sica si è raccontato a tuttotondo a Fanpage svelando anche alcuni dettagli molto curiosi e simpatici in riferimento alla moglie ma anche ad alcune particolari parole del compianto Maurizio Costanzo.

Parlando delle tante notizie che si leggono sempre sul web anche sul suo conto, Christian De Sica ha spiegato il suo rapporto con il denaro dato che online si parla di lui un giorno come “in bancarotta” e il giorno dopo da “miliardario”.

“Il mio rapporto col denaro? Io c’ho la paghetta. Mia moglie mi dà cento euro a settimana e me la devo fare bastare”, ha spiegato l’attore. “Poi, io compro le stronzate. Una volta dovevo comprare dei bicchieri e sono tornato con delle uova di ceramica. Disse: ‘E mò come beviamo?’. E ma erano belle e sò dovuto scendere a comprare i bicchieri. Mia moglie dice che io ‘attiro la stronzata’. La stronzata e gli stron*i, eh”.

E a proposito di questo termine usato dallo showman, ecco un passaggio curioso che chiama in causa anche il compianto Maurizio Costanzo.

“Una faccia da strono! Ma lo sai che quando ho cominciato la carriera, io ho iniziato con Maurizio Costanzo che mi fece fare una trasmissione televisiva e mi disse: ‘È inutile che vuoi fare il democratico come Gianni Morandi: ‘Ciao ragazzi, come state?’. Tu c’hai proprio la faccia da strono e quindi devi fare lo strono, tant’è che la gente dirà: ‘Ma chi è sto stron*o?’. E devo dire che è andata bene”.

Di seguito anche un recente post Instagram del noto showman:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram