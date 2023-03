Ad Amici è alta tensione dopo la formazione delle squadre per il Serale. Rudy Zerbi protagonista con commenti e sfide per NDG e Wax.

Pochi giorni al Serale e nella scuola di Amici e tempo di primi bilanci e prime sfide. Nel daytime di oggi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno parlato alla loro squadra e commentato anche pregi e difetti di quelle rivali. Non sono mancate parole dure che hanno generato, inevitabilmente, delle reazioni.

Amici, Rudy Zerbi duro su NDG e lancia sfida a Wax

Rudy Zerbi

“Noi non siamo tanto festaioli. Siamo due professionisti e realisti. Senza filtri, nel bene e nel male. La cosa più importante, senza troppe smancerie”, hanno esordito in coro i professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano parlando della loro squadra.

Nelle analisi dei rivali, poi, il maestro di canto ha detto la sua su Aaron, ma anche su Piccolo G, Cricca e infine NDG. Proprio su quest’ultimo, Zerbi è stato molto duro e diretto: “Nei CuccaLo (la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo ndr) c’è un imbucato. NDG, sto parlando di lui. Non c’è un motivo perché ci sia. Si è imbucato ad una festa col nome di un altro”.

Le sue parole hanno generato delle reazioni. NDG, infatti, sfogandosi con i compagni ha detto: “Me lo sono preso l’invito alla festa”, si è sfogato facendo riferimento alla parola ‘imbucato’. “A me ha dato dell’imbucato come se questo posto me l’avessero regalato. Non esiste. Lo dimostrerò dalla prima puntata. Vediamo sul campo, vediamo cosa succede”.

Di seguito le parole dei prof condivise in un post Instagram del programma:

Primo guanto di sfida

Ma proprio da Zerbi è arrivata anche la prima sfida in vista del Serale. Il maestro ha lanciato il guanto a Wax mettendolo a confronto con Aaron su tre canzoni classiche non proprio nello stile del cantante della squadra di Arisa.

Il giovane Wax ha risposto: “Pensasse a guardare i suoi alunni”. Da qui, una serie di tensioni che hanno visto prima Aaron e poi Piccolo G rispondere al compagno: “Ma con chi ce l’hai? Calma”.

Insomma. Prime scintille nella scuola…

Di seguito anche il post social con il guanto di sfida lanciato a Wax con la reazione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG